Il mutuo under 36 rappresenta una valida opportunità per i giovani, grazie al rinnovo del bonus prima casa fino al 31 dicembre 2027. Con un finanziamento di 670 milioni di euro, questa misura, introdotta dal Decreto Sostegni-bis nel 2021, continua a sostenere l'accesso alla proprietà immobiliare, offrendo agevolazioni significative a chi desidera avviare il proprio percorso abitativo.

Largo ai giovani. Il bonus prima casa under 36 sarà fruibile fino al 31 dicembre 2027. L’agevolazione è stata rinnovata per il prossimo triennio con uno stanziamento totale di 670 milioni di euro. La misura, introdotta dal Decreto Sostegni-bis 732021 ed entrata in vigore a maggio di quattro fa, consente di accedere nella misura dell’80% al Fondo di garanzia mutui prima casa, a patto che si abbia un’età inferiore ai 36 anni e un ISEE non superiore a 40.000 euro annui. In particolare, il mutuo under 36 si rivolge a chi ancora non è proprietario di immobili ad uso abitativo, anche all’estero, salvo il caso in cui sia stata acquisita la proprietà per successione causa morte o che gli immobili siano ceduti a titolo gratuito a genitori o fratelli... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Mutuo under 36: ancora spazio ai giovani

