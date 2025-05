Mussini Lewis e Jurkatamm | Avellino riparte dal suo trio d’oro

Avellino Basket si prepara per la stagione 2025/2026 con una mossa strategica: la riconferma del trio d'oro composto da Federico Mussini, Mikk Jurkatamm e Jaren Lewis. Queste tre colonne portanti del progetto tecnico rappresentano un segnale chiaro della determinazione del club nel voler costruire un futuro solido, continuando sulla scia del successo ottenuto nell'ultima stagione.

Tempo di lettura: 4 minuti In vista della stagione 20252026, Avellino Basket conferma tre colonne portanti del proprio progetto tecnico: Federico Mussini, Mikk Jurkatamm e Jaren Lewis. Tre riconferme strategiche che testimoniano la volontà del club di dare continuità all’ottima stagione appena conclusa in Serie A2 e di costruire fondamenta solide su cui poggiare un futuro ambizioso. Federico Mussini, guardia emiliana classe 1996, ha chiuso l’annata con numeri di assoluto rilievo: 15.3 punti di media, il 48% da due, il 39% da tre e un eccellente 91% ai tiri liberi. Arrivato ad Avellino nella scorsa estate, Mussini aveva già sottoscritto un contratto biennale, ma la sua permanenza è oggi confermata con entusiasmo reciproco... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Mussini, Lewis e Jurkatamm: Avellino riparte dal suo trio d’oro

Se ne parla anche su altri siti

Avellino Basket, certe le conferme di Mussini e Jurkatamm. Nodo allenatore ancora da sciogliere. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Mussini, Jurkatam e Lewis ancora in biancoverde: le conferme dell’Avellino Basket - La S.S. Avellino Basket in vista della stagione 2025/2026 riparte da tre riconferme importanti. Il club del presidente Giuseppe Lombardi annuncia che Federico Mussini, guardia classe 1996, Mikk Jurkat ... 🔗Secondo msn.com

Avellino Basket, certe le conferme di Mussini e Jurkatamm. Nodo allenatore ancora da sciogliere - Dopo l’ottima stagione in A2, l’ Avellino Basket sta pianificando nel migliore dei modi il futuro. La società del presidente Lombardi si è assicurata il rinnovo di Federico Mussini, grazie ad un ... 🔗Lo riporta orticalab.it

Avellino Basket, Mussini certezza per il futuro - di Davide Baselice - E’ uno dei punti di forza da cui riparte l’Avellino Basket per il prossimo anno. Parliamo di Federico Mussini, play-guardia alla sua prima stagione in Irpinia e tra i protagonisti ... 🔗Scrive corriereirpinia.it