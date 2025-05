Musica prodotti tipici e un fiore per tutte | a Trevozzo torna la Festa delle Rose

Trevozzo si prepara a festeggiare la tradizionale Festa delle Rose, un evento imperdibile che si svolgerà dal 30 maggio al 2 giugno nella nuova piazza Papa Giovanni XXIII. Musica, prodotti tipici e la bellezza dei fiori si uniranno per creare un’atmosfera unica. Scopri il ricco programma e lasciati trasportare da un fine settimana all'insegna del gusto e della convivialità!

Pronti per il tradizionale appuntamento a Trevozzo? Ecco a voi il programma 2025 della Festa delle Rose, venerdì 30, sabato 31 maggio, domenica 1 e lunedì 2 giugno nella nuova piazza Papa Giovanni XXIII. «Nel corso delle tre serate – spiegano gli organizzatori – vi aspettano ottimi piatti...

