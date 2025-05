Musica | e se non bastasse anche la Galleria nazionale spacca

L'edizione di quest'anno de "L’Umbria che Spacca" si arricchisce di un appuntamento imperdibile: la "Galleria che spacca", un palco eccezionale ospitato nella Galleria Nazionale dell’Umbria. Con artisti di fama come Malika Ayane, Santi Francesi, Motta, Leo Gassman e Niccolò Fabi, il festival promette di offrire performance straordinarie in un'atmosfera unica, combinando arte e musica in un'esperienza indimenticabile.

Un festival nel festival. Basta fare l'elenco dei nuovi ospiti: Malika Ayane, Santi Francesi, Motta, Leo Gassman e Niccolò Fabi. Saranno loro i protagonisti della "Galleria che spacca", il tradizionale palco d'eccezione de "L'Umbria che Spacca" allestito alla Galleria Nazionale dell'Umbria

