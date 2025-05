Musica birra e grandi ritorni | tutto pronto per la Festa del Rugby

La Festa del Rugby è tornata a Piacenza, portando con sé musica, birra e l'entusiasmo dei grandi ritorni. Dopo 25 anni di tradizione, il Campo "Cicci Guarnieri" si prepara ad accogliere la comunità per celebrare la conclusione della stagione sportiva bianconera. Scopriamo insieme il calendario delle attività e gli eventi imperdibili di questa manifestazione estiva tanto attesa!

La stagione sportiva bianconera volge al termine, e in via Rigolli da 25 anni questo vuol dire una sola cosa: è il momento di aprire le porte del Campo "Cicci Guarnieri" alla comunità piacentina per la Festa del Rugby, uno degli eventi più attesi dell'estate piacentina.

