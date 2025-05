Musetti-Galan Roland Garros 2025 | orario programma tv streaming

Lorenzo Musetti torna in campo domani sul Philippe Chatrier, pronto a sfidare il colombiano Daniel Galan nel secondo turno del Roland Garros 2025. Dopo una convincente vittoria nel match d’esordio contro Yannick Hanfmann e due giorni di riposo, il giovane talento italiano cerca di consolidare la sua corsa nel torneo. Scopri orari e dettagli per seguire la partita in tv e streaming.

Lorenzo Musetti, dopo aver potuto usufruire di due giornate di riposo in seguito al suo match d’esordio vinto domenica scorsa con il tedesco Yannick Hanfmann, tornerĂ in campo domattina sul Philippe Mathieu contro il lucky loser colombiano Daniel Galan in occasione del secondo turno del Roland Garros 2025, evento clou della stagione su terra battuta. I favori del pronostico sono tutti dalla parte dell’azzurro, numero 7 del ranking mondiale e reduce da un ottimo periodo in cui ha collezionato tre semifinali consecutive nei Masters 1000 sul rosso (a Montecarlo si era spinto poi fino all’ultimo atto, perdendo in finale con Carlos Alcaraz), che ha battuto inoltre Galan in entrambi i precedenti senza mai conceder alcun set... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Musetti-Galan, Roland Garros 2025: orario, programma, tv, streaming

