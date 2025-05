Musarò denuncia il divario d’investimenti e i ritardi nei bandi per la ricerca in Italia

Musarò denuncia il preoccupante divario negli investimenti e i ritardi nei bandi per la ricerca in Italia, sottolineando come questi fattori compromettono la crescita economica e il benessere sociale. Nonostante il riconosciuto valore della ricerca scientifica, la scarsità di risorse e la gestione opaca dei fondi continuano a ostacolare il progresso, sollevando interrogativi sulla qualità delle politiche di sostegno al settore.