Mura in Fermento l’evento speciale di Relais San Vigilio

Scopri l'incanto delle serate di "Mura in Fermento", un evento esclusivo del Relais San Vigilio, in programma il 6 e 7 giugno. Immergiti in un'esperienza sensoriale tra vini pregiati, sapori autentici e panorami mozzafiato, all'interno del suggestivo Castello di San Vigilio. Un'opportunità imperdibile per gli amanti della buona cucina e del buon vino!

Due serate tra vino, sapori e panorami mozzafiato. Il 6 e 7 giugno torna l’appuntamento enogastronomico organizzato dall’esclusivo boutique hotel e bistrot all’interno del Castello di San Vigilio... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - «Mura in Fermento», l’evento speciale di «Relais San Vigilio»

