Muore sull' asfalto a 39 anni | travolto da un neopatentato inutili tutti i tentativi di soccorso

Un tragico incidente ha scosso la comunità di Tuoro sul Trasimeno, dove un uomo di 39 anni, E.G., ha perso la vita dopo essere stato investito da un neopatentato di 19 anni a Cortona. I carabinieri stanno indagando sulla dinamica dell'evento, mentre i soccorsi sono stati vani: il 39enne è morto sul colpo, lasciando un vuoto incolmabile tra familiari e amici.

Un 39enne residente a Tuoro sul Trasimeno, E.G. le iniziali, è stato investito e ucciso da un automobilista 19enne nel territorio di Cortona, in località Riccio. La dinamica è al vaglio dei carabinieri di Cortona. Inutili, purtroppo, tutti i tentativi di soccorso: il 39enne è morto sul colpo.

