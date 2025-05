Muore davanti alla tv la Procura apre un’inchiesta Aveva dolori al petto ma per i medici non era nulla di grave

La morte di Milan Vujkovic, 34enne marinaio di salvataggio, durante una serata di divertimento con amici, ha scosso la comunità di Bellaria. La procura ha avviato un'inchiesta dopo che la madre, Nada, ha denunciato la superficialità con cui sono stati trattati i suoi sintomi di malessere, chiedendo giustizia e sottolineando che, secondo lei, il figlio poteva essere salvato.

"Voglio giustizia per mio figlio, forse Milan si poteva salvare". Nada è la madre di Milan Vujkovic, 34 anni, marinaio di salvataggio, che ha accusato il malore fatale il 6 novembre 2024 a casa di amici, a Bellaria, mentre guardava insieme a loro la partita di Champions tra Real Madrid e Milan. Milan, pochi giorni prima di morire, si era recato più volte in ospedale a causa dei dolori che accusava al petto e ora la Procura di Rimini ha aperto un'indagine per omicidio colposo. Milan si era sentito male la prima volta il 25 ottobre. Era andato al pronto soccorso ed era stato ricoverato, poiché gli era stato riscontrato un danno miocardico...

