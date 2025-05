Muore a 39 anni travolto da un’auto a Cortona

Tragedia a Cortona, dove un uomo di 39 anni è deceduto dopo essere stato investito da un'auto lungo la regionale 71, nelle prime ore del mattino. Le circostanze dell'incidente sono attualmente sotto indagine da parte dei carabinieri, mentre i soccorritori hanno subito constatato la gravità delle sue condizioni.

CORTONA – Incidente mortale alle prime ore del mattino di oggi a Cortona, in località Il Riccio. Un uomo, per cause al vaglio dei carabinieri della stazione locale, è stato travolto da un'auto lungo la regionale 71. le sue condizioni sono apparse subito gravi e sul posto sono intervenuti l'automedica della Valdichiana, l'ambulanza della Misericordia di Cortona e l'elisoccorso. L'intervento però è stato inutile ed è stato dichiarato il decesso del pedone. Notevoli le ripercussioni sul traffico mattutino dell'importante arteria stradale.