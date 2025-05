Muore a 19 anni mentre partecipa a una sfida social Scatta l’allarme | Proteggete i vostri figli

Una tragedia ha colpito un'intera nazione: un ragazzo di 19 anni è morto partecipando a una sfida virale sui social media, nota come “run it straight”. Questo gioco estremo prevede collisioni simili a quelle del rugby, ma senza alcuna protezione o regole di sicurezza. L'incidente ha sollevato preoccupazioni urgenti sulla sicurezza dei giovani e sull'influenza delle sfide online. È fondamentale proteggere i nostri figli da tali pericoli.

Una tragedia sconvolge un Paese intero. Un giovane è morto dopo aver preso parte a una sfida estrema diventata virale sui social, un gioco di collisione frontale noto come “run it straight”, che replica gli impatti più duri del rugby ma senza regole né protezioni. Il dramma è avvenuto durante una partita improvvisata, senza alcuna organizzazione ufficiale. Secondo la polizia locale, la partita amatoriale si è trasformata in un incubo quando uno dei partecipanti è caduto rovinosamente a terra dopo uno scontro violento. Gli amici presenti hanno immediatamente allertato i soccorsi, ma le condizioni del giovane sono apparse subito critiche... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Muore a 19 anni mentre partecipa a una “sfida social”. Scatta l’allarme: “Proteggete i vostri figli”

