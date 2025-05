Muore a 19 anni durante una sfida rugbistica social | il caso di “Run It Straight” in Nuova Zelanda

Un tragico incidente colpisce il mondo dello sport: un giovane neozelandese di 19 anni ha perso la vita a causa di una grave lesione alla testa durante una sfida virale di "Run It Straight", un gioco che simula gli scontri del rugby. Questo evento solleva interrogativi sulla sicurezza e le conseguenze delle sfide sociali negli sport fisici. Scopri di piĂą sui dettagli di questa drammatica vicenda.

Un 19enne neozelandese è morto dopo aver riportato una grave lesione alla testa durante una sfida di "Run It Straight", gioco virale basato su scontri fisici in stile rugbistico... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Muore a 19 anni durante una sfida rugbistica social: il caso di “Run It Straight” in Nuova Zelanda

