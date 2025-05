muore a 100 anni rosa la donna che inventò il garage roma

Rosa Romagnoli, pioniera dell'automobile e co-fondatrice del Garage Roma, si è spenta all'età di 100 anni. Nel 1955, insieme al marito Cesare Palla, ha inaugurato un'istituzione che ha servito generazioni di automobilisti nella frenetica capitale. La sua visione e determinazione hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia di Roma, trasformando il concetto di autorimessa e diventando un simbolo di innovazione e lungimiranza femminile.

