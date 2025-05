mozzarella di bufala campana dop partito da vienna e ginevra il tour all estero

Il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop ha avviato una campagna di promozione in Europa partendo da Vienna e Ginevra. L'obiettivo è potenziare l'export e far conoscere l'unicità di questo pregiato prodotto, con uno sguardo rivolto al futuro della filiera nel 2025 e oltre.

(Adnkronos) – È partita da Vienna e Ginevra la campagna di promozione in Europa del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop. Gli scenari che si delineano per la filiera nel 2025 guardano innanzitutto all'estero, per incrementare l'export e diffondere la conoscenza dell'unicità della Bufala Campana Dop, insieme al Consorzio di Tutela della .