Movida violenta il 18enne resta in coma E Prato corre ai ripari | Vertice sulla sicurezza

Il 18enne di Campi Bisenzio, vittima di un'aggressione violenta durante un incontro programmato a Prato, è attualmente in coma. In seguito a questo grave episodio, le autorità locali hanno convocato un vertice sulla sicurezza per affrontare il fenomeno della movida violenta. Gli investigatori sono al lavoro per rintracciare l'aggressore e comprendere le dinamiche alla base dell'accaduto.

Prato, 27 maggio 2025 – Si erano dati appuntamento in centro a Prato il diciottenne di Campi Bisenzio picchiato e finito in coma sabato sera, e il suo aggressore. Non è stato un incontro casuale. Ne sono convinti gli investigatori della squadra mobile pratese che stanno dando la caccia al giovane, coetaneo della vittima, che sabato in piazzetta Buonamici (zona movida) ha sferrato diversi pugni al 18enne facendolo cadere a terra. Nella caduta il diciottenne ha sbattuto con violenza la testa contro un gradino di pietra perdendo i sensi. Il giovane è stato sottoposto a un intervento chirurgico a Careggi ed è tutt’ora in coma farmacologico... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Movida violenta, il 18enne resta in coma. E Prato corre ai ripari: “Vertice sulla sicurezza”

