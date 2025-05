Movida incontro con le associazioni | parchi e spazi in disuso Così si creano forme di aggregazione

L'incontro tra la movida e le associazioni offre nuove possibilità di trasformare parchi e spazi in disuso in luoghi di aggregazione. Attraverso un affidamento temporaneo a realtà giovanili, si promuove un utilizzo creativo delle aree pubbliche, favorendo un censimento delle stesse e facilitando l'accesso per tutti, contribuendo così a rinvigorire il tessuto sociale urbano.

Un affidamento temporaneo alle associazioni giovanili degli spazi in disuso in città, un migliore utilizzo dei parchi, un censimento delle aree pubbliche con facilitazioni agli utenti per la...

