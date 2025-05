Motori weekend dolceamaro a Vallelunga per Giuseppe Forenzi

Nel suo esordio nel Campionato Italiano Gran Turismo Sprint PRO-AM, Giuseppe Forenzi ha vissuto un weekend ricco di emozioni contrastanti a Vallelunga. A bordo della Lamborghini Huracán ST Evo 2 del team Invictus Corse, il pilota valtellinese ha condiviso la vettura con lo svizzero Jean-Luc D’Auria, affrontando sfide e trionfi che hanno segnato l'inizio della sua avventura nel campionato.

