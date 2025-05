Motociclista morì contro auto in sosta vietata | al via il processo per la proprietaria

Il processo per la tragica morte del motociclista Alessio Maini, avvenuta a Ferrara a causa di un'auto in sosta vietata, è scattato il 27 maggio 2025. Davanti al giudice Giovanni Solinas, il dibattimento si preannuncia complesso, con le consulenze tecniche chiamate a fare da protagoniste nel determinare le responsabilità. Un caso che, sottolinea, solleva questioni cruciali sulla sicurezza stradale e sulle conseguenze legali delle infrazioni di sosta.

Ferrara, 27 maggio 2025 – Il processo sulla morte del motociclista Alessio Maini, iniziato ieri davanti al giudice Giovanni Solinas, ha tutta l’aria di essere uno di quei casi che si decidono con un ‘duello’ tra tecnici. In dibattimento saranno infatti di importanza capitale le consulenze richieste dalle parti per ricostruire la dinamica dell’incidente nel quale il centauro ha perso la vita di ritorno da una serata con gli amici. Imputata per quei fatti, la proprietaria 34enne dell’auto contro la quale il motociclista è finito dopo aver perso il controllo della sua Ducati. La vettura, secondo quanto emerso, era ferma in un punto nel quale non poteva stare... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Motociclista morì contro auto in sosta vietata: al via il processo per la proprietaria

