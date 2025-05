mostra di buscherini con le foto di viaggio

Presso la Libreria Moby Dick di Faenza si può visitare la mostra fotografica “Viaggio lungo un volto” di Mirco Buscherini. Attraverso una selezione di immagini già esposte a Ravenna e Forlì, l'autore invita a riflettere sulle storie e le emozioni racchiuse nei volti, trasformando i momenti di viaggio in un'esperienza visiva e narrativa unica. Una celebrazione della bellezza della diversità umana.

È in corso presso la Libreria Moby Dick di Faenza (via XX Settembre, 3b) la mostra fotografica: "Viaggio lungo un volto" di Mirco Buscherini. Le foto sono una selezione di quelle che l'autore ha esposto in passato in alcune sale a Ravenna e a Forlì. Il progetto di Mirco Buscherini intende condividere le esperienze di viaggi effettuati nel corso di 20 anni condensando in una sessantina di foto le emozioni percepite attraverso gli sguardi delle persone incontrate. Un racconto per immagini dunque dei viaggi fatti nel corso del tempo. La mostra sarà visitabile fino al 21 giugno negli orari di apertura della libreria: lunedì 15-19; dal martedì al sabato 9-13 e 15-19 (chiuso lunedì 2 giugno)...