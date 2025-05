Mosca | Pace è complessaci vuole tempo

Il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, ha sottolineato la complessità del processo di pace in Ucraina, evidenziando che ci vorrà tempo per trovare una soluzione duratura. Le sue dichiarazioni evidenziano le sfide legate alla risoluzione delle cause profonde del conflitto, ribadendo che il cammino verso la stabilità è tutt'altro che semplice.

14.30 "E' un processo complesso quello per arrivare alla pace in Ucraina.Ci vorrà tempo per giungere a una soluzione ma i lavori continuano". Sono le parole del portavoce del Cremlino Peskov."Non tutto è semplice"."La sostanza legata alla risoluzione delle cause profonde del conflitto ucraino è così complessa". Poi un attacco a Berlino: "Decidendo di rimuovere la limitazione alla portata delle armi fornite all'Ucraina,non farà altro che sprofondare nel baratro in cui si trova da tempo il regime di Kiev dice Zakharova, portavoce degli Esteri... 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

