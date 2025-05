Mosca muove 3 000 uomini e 45 mezzi tra navi e caccia | alta tensione con la Nato nel Baltico

La Russia ha dispiegato 3.000 uomini e 45 mezzi, tra cui navi e caccia, per esercitazioni nel Baltico, generando alta tensione con la NATO. Queste "attività pianificate" coinvolgono la cooperazione con le forze della Flotta del Nord e il supporto dell'Aviazione delle Forze Aerospaziali, evidenziando l'intensificarsi delle operazioni militari nella regione e le crescenti preoccupazioni di sicurezza tra i membri dell'alleanza occidentale.

Definite "attività pianificate" dalla Marina russa, le esercitazioni includono anche la cooperazione con alcune forze della Flotta del Nord e il sostegno dell'Aviazione delle Forze Aerospaziali... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Mosca muove 3.000 uomini e 45 mezzi tra navi e caccia: alta tensione con la Nato nel Baltico

