Mosca minaccia Berlino | Con i Taurus sprofonderete Trump avverte Putin | sta giocando con il fuoco

Le recenti dichiarazioni della Russia mettono in allerta Berlino riguardo al possibile invio dei missili Taurus all'Ucraina. La portavoce del ministero degli Esteri russo avverte che tale decisione potrebbe condurre la Germania a una crisi sempre più profonda, con un parallelo ai precedenti invii di armi. Anche l'ex presidente Trump avverte Putin, sottolineando il rischio di un'escalation pericolosa.

Se la Germania fornirà all'Ucraina missili a lungo raggio Taurus, essi «bruceranno come fiammiferi», come già avvenuto ai carri armati Leopard, e Berlino «sprofonderà ulteriormente nella fossa in cui si trova da tempo il regime di Kiev che sostiene». Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, citata da Interfax. «Qualsiasi arma tedesca non cambierà il corso...

