Mosca-KievLavrov | C' è interesse Trump

In una conferenza stampa con il ministro degli Esteri turco, Mevlüt Çavusoglu, il ministro Lavrov ha rivelato che Donald Trump è attivamente interessato a facilitare i colloqui tra Russia e Ucraina. Questa iniziativa, condivisa con il presidente Putin, sottolinea il ruolo dell'ex presidente americano nella ricerca di una soluzione alla crisi, in contrasto con la posizione attuale della leadership degli Stati Uniti.

15.30 "Trump è interessato alla prosecuzione dei colloqui tra Russia e Ucraina. E' stata un'iniziativa sua e del presidente Putin". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Lavrov, in conferenza stampa con il suo omologo turco, Fidan. "Il presidente Trump ha già dichiarato che questa non è la sua guerra. I più isterici nelle loro posizioni russofobe vogliono costringere gli Usa e l'attuale amministrazione a cambiare idea e adottare la posizione di guerra di Joe Biden", ha accusato Lavrov... 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

