Morto Massimo Marconi storico sceneggiatore di Topolino | in lutto il mondo del fumetto e non solo

Il mondo del fumetto italiano piange la scomparsa di Massimo Marconi, celebre sceneggiatore e storico supervisore di Topolino, morto a Milano all'età di 79 anni. Con oltre 500 storie all'attivo, Marconi ha lasciato un'impronta indelebile nella narrativa Disney, diventando un pilastro per generazioni di lettori e professionisti del settore. La sua perdita segna un momento di grande lutto per tutti gli appassionati.

Il mondo del fumetto italiano perde uno dei suoi riferimenti più importanti. È morto a Milano, all'età di 79 anni, Massimo Marconi, giornalista, sceneggiatore e storico supervisore delle sceneggiature di Topolino, autore di oltre 500 storie che hanno fatto la storia della Disney italiana e internazionale. A dare per primi la notizia sono stati il collega e allievo Tito Faraci attraverso un messaggio commosso sui social e il sito specializzato Fumettologica. Chi era. Massimo Marconi, nato a Milano il 13 giugno 1945, ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo del fumetto, non solo per il numero e la qualità delle sue sceneggiature, ma anche per il ruolo formativo che ha ricoperto per almeno due generazioni di autori... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Morto Massimo Marconi, storico sceneggiatore di Topolino: in lutto il mondo del fumetto e non solo

Altre fonti ne stanno dando notizia

È morto Massimo Marconi, grande sceneggiatore Disney italiano; È morto Massimo Marconi, grande sceneggiatore Disney italiano - - Always Forward - Fumetto Animazione et al; Massimo Marconi: un ricordo fotografico personale - - Always Forward - Fumetto Animazione et al; È morto Peter David, storico sceneggiatore Marvel. 🔗Su questo argomento da altre fonti

È morto Massimo Marconi, storico sceneggiatore di Topolino - Si è spento oggi all’età di 79 anni Massimo Marconi, figura chiave nella storia del fumetto italiano e, in particolare, del settimanale Topolino, dove ha lavorato per oltre due decenni. Nato a Milano ... 🔗Si legge su comicus.it