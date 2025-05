Morto a 39 anni sul ciglio della strada | un' auto l' ha travolto Chi era

Tragedia sulle strade: Edmond Gjioci, un uomo di 39 anni, è morto dopo essere stato investito da un'auto a Riccio. L'incidente, causato da un giovane di 19 anni che ha perso il controllo del veicolo, ha scosso la comunità. Le circostanze del sinistro sono ancora in fase di accertamento, mentre la notizia della sua morte ha lasciato un segno profondo tra i suoi cari.

Si chiamava Edmond Gjioci e aveva 39 anni l'uomo investito questa mattina in località Riccio. Un impatto tremendo, al quale non è sopravvissuto. A travolgerlo è stata un'auto guidata da un 19enne che, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo del veicolo. La tragedia è avvenuta questa...