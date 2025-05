Morto a 39 anni sul ciglio della strada | un' auto l' ha travolto Chi era

Un tragico incidente ha spezzato la vita di Edmond Gjioci, 39 anni, investito da un'auto mentre si trovava sul ciglio della strada in località Riccio. Il giovane conducente, di soli 19 anni, ha perso il controllo del veicolo per ragioni ancora sconosciute, causando un impatto devastante. La comunità è sconvolta da questa perdita inaspettata.

