Morte Magina il dna degli imputati sul corpo di Denny La difesa di Hamza | La ferita al mento non è compatibile con l’anello

L'articolo esplora le complesse dinamiche legali e forensic legate alla morte di Denny, avvenuta tra il 21 e il 22 agosto 2022. Vengono analizzate le prove del DNA trovate sugli imputati, in particolare quello di Amine Ben Nossra e Hamed Hamza, e la difesa di Hamza enfatizza l'incompatibilità della ferita al mento con un anello, sollevando interrogativi rispetto alle circostanze della tragica caduta.

Il dna di Amine Ben Nossra sui pantaloni di Magina all'altezza della caviglia sinistra. E, soprattutto, quello di Hamed Hamza sulla maglietta e sui pantaloni di Denny, sotto le unghie del giovane morto tra il 21 e il 22 agosto del 2022 in conseguenza di una caduta dal quarto piano di un palazzo...

