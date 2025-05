Morte Francesco Pio la riflessione | Stiamo davvero facendo tutto il possibile per proteggere i nostri giovani?

Il tragico decesso di Francesco Pio ha scosso profondamente la comunità di Benevento, sollevando interrogativi sul ruolo della società nella protezione dei giovani. Il Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina dei Diritti Umani (CNDDU) esprime il proprio cordoglio e invita a riflettere su come prevenire simili tragedie, richiamando l’urgenza di un'azione collettiva per tutelare il futuro delle nuove generazioni.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina dei Diritti Umani (CNDDU) esprime profondo cordoglio e vicinanza alla città di Benevento, alla famiglia, agli amici, ai compagni di scuola e alla comunità sportiva per "la tragica e inaccettabile perdita di Francesco Pio De Luca, giovane di 17 anni, deceduto in seguito a un gravissimo incidente stradale. Francesco Pio non era solo un ragazzo: era una speranza. Un talento del calcio a 5, un giovane pieno di vita, di sogni, di futuro. Morire così, in strada, a diciassette anni, è un'ingiustizia che chiama tutti — istituzioni, educatori, cittadini — a una riflessione profonda e scomoda: stiamo davvero facendo tutto il possibile per proteggere i nostri giovani?"

