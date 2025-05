Morte Elena Aubry la madre | Combatto perché non risucceda

La storia di Elena Aubry, tragicamente scomparsa, diventa simbolo di una battaglia contro l'ingiustizia. La madre, dopo sette anni di dolore e determinazione, lancia un appello alla società affinché situazioni simili non si ripetano. Attraverso un potente messaggio sui social, chiede una revisione del codice penale affinché la sua esperienza possa portare a un cambiamento significativo per la tutela delle vittime.

(LaPresse) – “Da sette anni combatto perché non succeda ad altri quello che è successo a Elena. Ho messo sui social la foto di Elena per dire guardate negli occhi mia figlia e ditele che per motivi legati ai soldi non è più tornata a casa. Spero ci siano cambiamenti nel codice penale – ha concluso Viviano – e che questo tipo di reati dove viene messa in pericolo la vita dei cittadini siano paragonati a una strage”. Così Graziella Viviano, la madre di Elena Aubry, la ragazza di 26 anni morta nel 2018 in un incidente stradale, lungo via Ostiense, nel comune di Roma, causato dal manto stradale dissestato... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Morte Elena Aubry, la madre: “Combatto perché non risucceda”

