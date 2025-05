Morbidelli epico in MotoGP a Silverstone | corre tutta la gara con un piede fratturato e sfiora il podio

Franco Morbidelli ha scritto una pagina epica nella storia della MotoGP durante il GP di Silverstone 2025, tagliando il traguardo al quarto posto nonostante un piede fratturato. Dopo un incidente con Aleix Espargaro e una rimonta straordinaria, il pilota italiano ha espresso il suo disappunto nei confronti del collaudatore Honda, rendendo la gara un evento memorabile per gli appassionati di motociclismo.

Nel GP di Silverstone della MotoGP 2025, Franco Morbidelli ha compiuto un'impresa ai limiti del possibile: ha concluso al quarto posto una gara corsa con un piede fratturato. L'incidente con Aleix Espargaro, la rimonta furiosa e lo sfogo post gara contro il collaudatore Honda accendono i riflettori su una prestazione eroica...

