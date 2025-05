Moratti sicuro | Credo che Inzaghi rimarrà all’Inter ecco cosa mi aspetto dalla finale

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, esprime fiducia nel futuro di Simone Inzaghi in vista della finale di Champions League contro il PSG. In un'intervista a Sky Sport, Moratti condivide le sue aspettative per la squadra e celebra l’importanza di conquistare la seconda Coppa dei Campioni. Scopriamo i dettagli delle sue dichiarazioni e l’emozione che circonda questo importante match.

Le parole di Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, in vista della finale di Champions League contro il PSG. Tutti i dettagli Massimo Moratti ha parlato a Sky Sport in vista di PSG-Inter per la finale di Champions League. CELEBRAZIONE GRANDE INTER – «La seconda Coppa dei Campioni è quella che ha fatto sì che l’Inter da squadra forte ... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Moratti sicuro: «Credo che Inzaghi rimarrà all’Inter, ecco cosa mi aspetto dalla finale»

