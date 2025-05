Moratti | "L'Inter merita la Champions Inzaghi è bravo sarebbe un peccato se andasse via"

Durante una celebrazione per il 60° anniversario della conquista della seconda Coppa dei Campioni, Moratti intervenne sull'attuale situazione dell'Inter, affermando che la squadra merita la Champions League. Sottolineando le capacità di Inzaghi come allenatore, ha espresso il desiderio che non venga allontanato, evidenziando l'importanza di stabilità e continuità nel club.

Intervistato a margine di una festa celebrativa per i 60 anni dalla conquista della seconda Coppa dei Campioni conquistata dall`Inter di suo... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

