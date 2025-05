Moratti | Inzaghi via? Ricordo lo ‘scherzo’ di Mourinho ma auguro finale diverso!

Massimo Moratti, ex Presidente dell'Inter, rievoca con nostalgia il trionfo del Triplete del 2010, guidato da Mourinho. In un’intervista, richiama alla mente ricordi preziosi, ma esprime anche la sua speranza che il cammino di Simone Inzaghi porti a un finale differente. Un tuffo nel passato per riflettere sul presente e sulle aspettative future della squadra nerazzurra.

Massimo Moratti torna indietro nel tempo e ripercorre uno dei momenti più magici della storia dell’Inter: la conquista del Triplete con Mourinho alla guida nel 2010. L’ex Presidente nerazzurro, però, si augura che quello di Simone Inzaghi sia un finale diverso. RICORDI – Massimo Moratti viene intervistato da Sky Sport 24 a pochissimi giorni dalla finali di Champions League dell’Inter. In vista della sfida di Monaco contro il PSG, l’ex Presidente nerazzurro racconta: « La seconda Coppa dei Campioni ha fatto sì che l’Inter da forte squadra diventasse “la grande Inter”. Fu la conferma di una grandissima squadra... 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Moratti: «Inzaghi via? Ricordo lo ‘scherzo’ di Mourinho ma auguro finale diverso!»

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Moratti: “Inzaghi? Io ho avuto lo scherzo di Mou. Se l’Inter gioca come sa..” - L'ex presidente nerazzurro ha condiviso le sue riflessioni sulla finale di Champions League che vedrà l’Inter sfidare il PSG ... 🔗fcinter1908.it scrive

Moratti: «Speriamo di vivere le stesse emozioni di Madrid a Monaco! Inzaghi? Bravo allenatore, un peccato andasse via…» - Moratti: «Speriamo di vivere le stesse emozioni di Madrid a Monaco! Inzaghi? Bravo allenatore, un peccato andasse via…» Le parole dell’ex presidente In occasione dei festeggiamenti per il 60º annivers ... 🔗Lo riporta informazione.it

Moratti: "L'Inter merita la Champions. Inzaghi è bravo, sarebbe un peccato se andasse via" - Intervistato a margine di una festa celebrativa per i 60 anni dalla conquista della seconda Coppa dei Campioni conquistata dall`Inter di suo papà Angelo, Massimo. 🔗Secondo calciomercato.com

SPECIALE - MASSIMO MORATTI PARLA A TUTTO CAMPO: INZAGHI, SUNING/PIF, I VECCHI RICORDI E…