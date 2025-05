Moratti a Sky | Se l’Inter gioca come sa per il PSG sarà difficile! Inzaghi? Credo rimanga…

Nell'intervista a Sky Sport in occasione del 60° anniversario della seconda Coppa dei Campioni dell'Inter, l'ex presidente Moratti ha espresso fiducia nelle capacità della squadra. Commentando la prossima sfida contro il PSG, ha affermato che se l'Inter gioca come sa, la partita sarà difficile per gli avversari. Inoltre, ha condiviso la sua convinzione che Inzaghi continuerà a guidare la squadra.

Moratti a Sky: «Se l’Inter gioca come sa, per il PSG sarà difficile! Inzaghi? Credo rimanga all’Inter.» Le parole dell’ex presidente. Raggiunto dai microfoni di Sky Sport in occasione dei festeggiamenti per il 60° anniversario della seconda Coppa dei Campioni conquistata dall ’Inter, l’ex presidente nerazzurro Massimo Moratti ha rievocato con emozione il memorabile successo della leggendaria ‘Grande Inter’ guidata da Helenio Herrera. RICORDO DELLA GRANDE INTER- – « La seconda Coppa dei Campioni ha fatto sì che l’Inter da squadra forte diventasse la ‘Grande Inter’. Fu la conferma di una grandissima squadra... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Moratti a Sky: «Se l’Inter gioca come sa, per il PSG sarà difficile! Inzaghi? Credo rimanga…»

