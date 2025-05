Moratti a Sky | Se l’Inter gioca come sa per il PSG sarà difficile! Inzaghi? Credo rimanga all’Inter…

Durante i festeggiamenti per il 60° anniversario della seconda Coppa dei Campioni, l'ex presidente dell'Inter, Moratti, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport, parlando della sfida contro il PSG e del futuro di Inzaghi sulla panchina nerazzurra. Secondo Moratti, se l'Inter esprime il proprio potenziale, gli avversari troveranno difficoltà, mentre la permanenza dell'allenatore sembra probabile.

