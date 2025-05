Monza 60enne cade dalla bici e finisce in ospedale

Un tranquillo pomeriggio di ciclismo si è trasformato in un'incidente a Monza, dove un uomo di 60 anni è caduto dalla sua bici. L'episodio, avvenuto intorno alle 18.20 in via Gerolamo Savonarola, ha richiesto l'intervento immediato dei servizi di emergenza, che hanno trasportato il ferito in ospedale per le cure necessarie.

