Montebelluna 600 studenti in visita al Distaccamento dei vigili del fuoco

Oltre 600 studenti delle scuole dell'infanzia ed elementari della provincia di Treviso hanno colorato di entusiasmo il distaccamento dei vigili del fuoco di Montebelluna il 27 maggio. Questa giornata delle scuole è stata un'opportunità unica per i bambini di scoprire da vicino il lavoro dei vigili del fuoco e apprendere importanti nozioni di sicurezza in un contesto interattivo e coinvolgente.

