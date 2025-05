Monte Santa Maria Tiberina proclamato il nuovo sindaco Mancini | ecco il nuovo consiglio comunale tutte le preferenze

Rinaldo Mancini è stato proclamato nuovo sindaco di Monte Santa Maria Tiberina, conquistando oltre il 70% dei consensi. Con la sua squadra, guiderà il borgo umbro per i prossimi cinque anni. Accanto a lui, sono stati eletti anche i nuovi consiglieri comunali, pronti a lavorare per valorizzare uno dei luoghi più affascinanti dell'Umbria. Ecco tutti i dettagli sulle preferenze ricevute.

Dopo la vittoria straordinaria avendo superato il 70 dei consensi, è stato subito proclamato sindaco Rinaldo Mancini che per i prossimi 5 anno potrà governare con la sua squadra uno dei borghi più belli dell'Umbria: Monte Santa Maria Tiberina. Proclamati eletti anche i consiglieri comunali.

