Montalto è ancora Bandiera Verde | le sue spiagge sono l’ideale per i più piccoli

Montalto di Castro si conferma come una meta ideale per le famiglie, ottenendo per la 17esima volta la Bandiera Verde. Questo prestigioso riconoscimento, assegnato dai pediatri italiani e stranieri, celebra le sue spiagge sicure e adatte ai più piccoli. Il lido viterbese si colloca tra le 158 località italiane premiate, offrendo un ambiente perfetto per le vacanze in famiglia.

Montalto di Castro- Montalto di Castro ottiene per la 17esima volta la Bandiera Verde, il riconoscimento assegnato dai pediatri italiani e stranieri alle spiagge considerate ideali per le vacanze dei più piccoli. Il lido viterbese rientra tra le 158 località italiane che potranno fregiarsi del riconoscimento, di cui nove laziali. “È un grande risultato per il nostro Comune, ora è il momento di lavorare per costruire un turismo sostenibile”, dichiara il sindaco Emanuela Socciarelli. A questo importante risultato si affianca la certificazione ARPA Lazio per qualità delle acque di balneazione eccellenti in tutti i punti di prelievo... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La spiaggia di Montalto di Castro è a misura di bambino; Otto bandiere verdi sul litorale pontino: quali sono le spiagge a misura di bambino. 🔗Cosa riportano altre fonti

La spiaggia di Montalto ottiene la bandiera verde dai pediatri italiani - Soddisfazione da parte del sindaco Sergio Caci a seguito della notizia che Montalto di Castro, anche quest’anno, ha ottenuto la bandiera verde per la spiaggia a misura di bambino. La ricerca, eseguita ... 🔗Come scrive terzobinario.it

Montalto di Castro bandiera verde, confermata spiaggia a misura di bambino dai pediatri italiani - Il risultato è una lista di 146 spiagge italiane insignite della bandiera verde, a cui si aggiungono 5 località ... Marina di Camerota, Marina di Ragusa, Montalto di Castro, Palinuro, San Vito Lo Capo ... 🔗Si legge su tusciaup.com

Vacanze con bambini? Ecco le 158 spiagge con Bandiera Verde 2025 - Ogni anno sono i pediatri – non i tour operator – a indicare quali spiagge italiane (e non solo) meritano la Bandiera Verde, un riconoscimento che premia le località balneari davvero adatte alle famig ... 🔗Da msn.com

Bandiera verde dei pediatri, bocciata la spiaggia di Rimini