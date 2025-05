Monreale | la Memoria si fa arte e impegno civile nelle scuole premiati gli studenti

A Monreale, la memoria si trasforma in arte e impegno civile grazie a un’iniziativa che premia gli studenti per i loro elaborati sul valore del ricordo. Le emozionanti parole di Guccini diventano targhe permanenti nelle scuole, ispirando le future generazioni a riflettere sulla storia e sull'importanza della memoria collettiva. Un'iniziativa che unisce cultura e crescita civica.

Premiati gli elaborati degli studenti sul valore universale del ricordo. Le parole di Guccini diventano targhe permanenti nelle scuole per ispirare le future generazioni

