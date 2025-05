Monopattini elettrici | nuove regole per la sicurezza della micromobilità in città

L'introduzione di nuove regole per i monopattini elettrici segna un passo importante verso la sicurezza nella micromobilità urbana. Il vicepresidente del consiglio e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha recentemente aggiornato i responsabili della sicurezza e delle autonomie locali sugli effetti delle modifiche normative, mirate a garantire un uso più sicuro e regolamentato di questi mezzi di trasporto nelle città italiane.

Il vicepresidente del consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha informato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e il presidente dell'Associazione Nazionale Comuni italiani, Gaetano Manfredi, sui primi effetti dell'applicazione delle modifiche alla normativa sui monopattini elettrici. Lo rende noto il Mit. A cinque mesi dall'entrata in vigore delle modifiche apportate dalla legge n. 177 del 2024 il ministro ha ricordato come tali disposizioni "siano il frutto di una proficua collaborazione" con il Ministero dell'Interno e in sede di Conferenza Unificata... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Monopattini elettrici: nuove regole per la sicurezza della micromobilità in città

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Regolamentazione monopattini elettrici in Europa: norme, sfide e impatti sul sharing; Monopattini elettrici: la targa arriva oppure no? A che punto siamo; Casco sì o casco no? Cosa deve sapere chi guida un monopattino; Monopattini elettrici, targa e assicurazione. A che punto siamo. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Nuove norme sui monopattini elettrici: obbligo casco e circolazione limitata - Le modifiche normative mirano a ridurre gli incidenti con monopattini elettrici, introducendo obblighi come l'uso del casco. 🔗Lo riporta quotidiano.net

Monopattini, modifiche alla normativa: Mit al lavoro - Le nuove norme sui monopattini elettrici hanno escluso l'uso fuori dai centri abitati, ma senza i decreti attuativi è difficile l’applicazione delle regole. Le nuove modifiche normative sulla circolaz ... 🔗Come scrive msn.com

Monopattini elettrici, le nuove regole tra caschetto, targhe e obbligo di assicurazione - Prima delle modifiche al Codice della Strada, solo i monopattini elettrici in sharing erano soggetti all’obbligo di copertura assicurativa per la responsabilità civile. Con l’entrata in vigore delle ... 🔗Secondo autotoday.it

La CRISI dei MONOPATTINI ELETTRICI: perché stanno SCOMPARENDO?