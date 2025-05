Money Road lo strategy game Sky condotto da Fabio Caressa | data cast e dettagli

Dal 29 maggio, Sky e NOW presentano "Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo", un intrigante strategy game condotto da Fabio Caressa, alla sua prima esperienza in un programma d'intrattenimento. Questo show promette di combinare sfide strategiche con dinamiche sociali, offrendo ai partecipanti e al pubblico un'esperienza avvincente e piena di tensione. Scopriamo insieme i dettagli di questo nuovo format.

(Adnkronos) – Da giovedì 29 maggio arriva su Sky e in streaming su NOW il nuovo show 'Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo' con alla conduzione, per la prima volta in un programma d'intrattenimento, Fabio Caressa. Uno strategy game che assomiglia più a un esperimento sociale, una tensione continua tra altruismo e individualismo. . L'articolo Money Road, lo strategy game Sky condotto da Fabio Caressa: data, cast e dettagli proviene da Il Difforme... 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Money Road, lo strategy game Sky condotto da Fabio Caressa: data, cast e dettagli

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, al via il nuovo show con Fabio Caressa; Finalmente in arrivo su Sky, grande attesa per il debutto di Caressa; Guida TV Sky e NOW 25 - 31 Maggio: Money Road, And Just Like That, Berlinguer, P. Daddy; Money Road: che cos’è, come funziona, conduttore, regole di gioco e dove vederlo. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Money Road, lo strategy game Sky condotto da Fabio Caressa: data, cast e dettagli - (Adnkronos) - Da giovedì 29 maggio arriva su Sky e in streaming su NOW il nuovo show 'Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo' con alla conduzione, per la prima volta in un programma d'intrattenimen ... 🔗Scrive msn.com

Money Road arriva su Sky, Caressa: "Ogni tentazione ha delle conseguenze, ma non c'è giudizio morale" - Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo è il nuovo programma del giovedì sera di Sky Uno, disponibile dal 29 maggio anche in streaming su NOW, on demand e in simulcast su TV8 (in chiaro quindi). 🔗Segnala gazzetta.it

Money Road al via su Sky, lo strategy game nella giungla malese con Fabio Caressa - Al via lo strategy game che è anche un esperimento sociale: 12 persone comuni nella giungla malese con solo il minimo indispensabile alla sopravvivenza saranno sottoposte a tentazioni irresistibili. O ... 🔗Lo riporta sport.sky.it