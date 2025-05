Money Road il nuovo strategy game in arrivo su Sky

Scoprite "Money Road", il nuovo avvincente strategy game che debutterà su Sky: "Ogni tentazione ha un prezzo", a partire da giovedì 29 maggio in prima serata. Con un mix di elementi familiari e innovativi, il programma, guidato da Fabio Caressa, promette una sfida entusiasmante per i partecipanti. Preparatevi a esplorare il valore delle decisioni economiche in un gioco avvincente e strategico!

Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo, in onda dalla prima serata di giovedì 29 maggio, ha messo insieme suggestioni diverse, reminiscenze di giochi preesistenti. Poi, ha cercato di cavarne fuori qualcosa di nuovo, affidando il compito di dirimere la novità a Fabio Caressa... 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - «Money Road», il nuovo strategy game in arrivo su Sky

