Money Road il nuovo reality show condotto da Fabio Caressa | come funziona e quando esce

Fabio Caressa debutta nella conduzione di "Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo", un avvincente reality show di Sky. In questa nuova avventura, dodici concorrenti comuni affronteranno sfide nella giungla milanese, cercando di sopravvivere con il minimo indispensabile. Scopriamo insieme come funziona il gioco e quando andrà in onda questo entusiasmante format.

Fabio Caressa fa il suo debutto nella conduzione di uno show di intrattenimento con Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo, il nuovo grande reality di Sky che vedrà un gruppo di 12 persone comuni sopravvivere nella giungla milanese con il minimo indispensabile a disposizione.

