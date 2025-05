Money money money | l’estetica Boom Boom vuole farci sentire ricchi

L'estetica "boom boom" celebra il sogno di una vita di lusso, invitandoci a sperimentare uno stile audace e appariscente. Ispirandosi al celebre brano degli Abba, l'articolo esplora come possiamo abbracciare il glamour e la raffinatezza anche senza le ricchezze di un milionario, attraverso scelte audaci come cappotti di pelliccia e accessori stravaganti. Una guida per sentirsi ricchi, anche solo per un giorno!

Money money moneymust be funny in the rich man’s world. Avevano ragione gli Abba: e se proprio non possiamo goderci i benefici della vita da ricchi, possiamo almeno copiarne lo stile. No, non stiamo parlando del quiet luxury e del lusso che non vuole essere notato. Al contrario: cappotti di pelliccia, abbronzature finte, chiome voluminose, power suit dalle spalle larghe e cravatte colorate. Insomma: si torna a guardare agli anni Ottanta e a quella frenesia spendacciona, spregiudicata e chiassosa, al limite del cafone. Cos’è l’estetica Boom Boom. Il “copyright” dell’espressione è di Sean Monahan, lo stesso che ha spiegato al mondo cos’è il normcore... 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Money, money, money: l’estetica Boom Boom vuole farci sentire ricchi

