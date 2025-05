Mondiale per Club la Fifa dà un’anticipazione della nuova maglia dell’Inter | i dettagli

In vista del Mondiale per Club, la FIFA ha svelato in anteprima le nuove divise ufficiali delle squadre partecipanti. Tra queste, spicca la nuova maglia dell'Inter, che si prepara a affrontare una stagione entusiasmante. Con la finale di Champions League all'orizzonte, scopriamo i dettagli del nuovo look dei nerazzurri.

Mondiale per club, la Fifa ha rivelato in anticipo le divise ufficiali delle squadre per la prossima stagione: ecco nel dettaglio la nuova maglia dell’Inter. La stagione calcistica dell’Inter continua senza sosta. Prossimo appuntamento, sabato, con la finale di Champions League che si svolgerà a Monaco, dove la squadra di Inzaghi affronterà il Paris Saint-Germain di Luis Enrique. Ma non finisce qui: dopo la finale, la squadra sarà impegnata anche nel Mondiale per club. In vista di questo importantissimo evento, c’è una novità interessante riguardante il torneo che metterà in mostra i migliori club provenienti da ogni angolo del pianeta... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mondiale per Club, la Fifa dà un’anticipazione della nuova maglia dell’Inter: i dettagli

Approfondimenti da altre fonti

Mondiale per club, ci sarà una finestra di mercato speciale; Mondiale per club FIFA 2025, guida al Gruppo G: squadre, allenatori, giocatori e calendario; Calendario FIFA World Cup 2025: il programma giorno per giorno; Una finestra di mercato speciale in vista del Mondiale per club. 🔗Cosa riportano altre fonti

Portugal v Brazil | Semi-Final | FIFA Beach Soccer World Cup Seychelles 2025™ | Match Highlights