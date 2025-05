Momblano | Conte alla Juve solo se va via Giuntoli

Luca Momblano, esperto di calciomercato vicino alla Juventus, suggerisce che la nomina di Conte come allenatore sia possibile solo se Giuntoli lasciasse il club. Momblano cita Damien Comolli, presidente del Toulouse, come potenziale nuovo direttore generale, sottolineando l'importanza di una rivoluzione strategica prima dell'apertura del mercato. In questo contesto, le scelte dirigenziali si fanno sempre più cruciali per il futuro della squadra bianconera.

L'esperto di calciomercato, molto vicino alla Juventus, Luca Momblano parla di Damien Comolli, attuale presidente del Toulouse,  come nuovo direttore generale bianconero. Una figura fondamentale secondo lui per la reale rivoluzione del club da fare prima dell'inizio del mercato. Poi su Giuntoli: « È da qualche settimana che ripetiamo che il punto di mezzo non esiste. Giuntoli ridimensionato non esiste. La Juve cambia se cambia la dorsale e gli uomini mettendo degli specialisti, provando a fare un lavoro di squadra a livello della società . E una delle condizioni di Conte è che la società deve essere presente perché si lavora 24 ore al giorno...

