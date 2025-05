Molfetta passione vinili | torna la Fiera del disco con tre giorni dedicati ad appassionati e curiosi

Torna a Molfetta la tanto attesa Fiera del Disco, un evento imperdibile per gli amanti dei vinili e della musica. Dopo il successo della prima edizione, il Gran Shopping Molfetta accoglie per tre giorni, dal 31 maggio al 2 giugno, appassionati e curiosi in un'atmosfera vibrante e ricca di sonorità. Piazzo Ottagono si trasformerà in un vero paradiso musicale.

Ritorna a grande richiesta la Fiera del Disco al Gran Shopping Molfetta (via Adriano Olivetti) dopo il successo della prima edizione. Sabato 31 maggio, domenica 1 e lunedì 2 giugno dalle 9 alle 21, piazza Ottagono sarà un vero paradiso musicale per i collezionisti e tutti coloro che amano la...

