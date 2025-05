Molesta delle 11enni fuori da scuola poi evade e infastidisce le clienti di un bar

Un uomo, già arrestato per aver molestato undicenni all'uscita da scuola, è evaso dagli arresti domiciliari e si è recato in un bar per infastidire le clienti. La sua condotta ha portato a un nuovo intervento delle autorità, culminato con un nuovo arresto e rinchiuso in carcere. L'incidente solleva nuovamente preoccupazioni sulla sicurezza dei minori e sull'efficacia delle misure di prevenzione.

È evaso dagli arresti domiciliari ed è andato al bar a infastidire le clienti. Si trova ora in carcere l'uomo che qualche settimana fa era stato arrestato per aver molestato alcune undicenni all'uscita da scuola. L'uomo, che era agli arresti domiciliari, è uscito di casa nel pomeriggio di... 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Molesta delle 11enni fuori da scuola, poi evade e infastidisce le clienti di un bar

